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Çanakkale'de denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de denizde kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları sürüyor
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Çanakkale'de denize giren 14 yaşındaki N.B., boğulma tehlikesi sonrası dalgalarla denizde kayboldu. Arkadaşı E.C. kendi imkanlarıyla kurtulurken, N.B. için Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

ÇANAKKALE'de denizde kaybolan N.B.'yi (14), arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yapıldak köyü yakınlarındaki Saltık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denize giren N.B. ile E.C. (15), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. E.C., kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, N.B. ise dalgalarla denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD personeli, su altı görüntüleme cihazı ile arama gerçekleştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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