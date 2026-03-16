Haberler

Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri ziyaretçilerine kapılarını açtı. Vatandaşlar, gemileri gezip Türk donanmasının kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ziyarete açıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Heybeliada, TCG Kınalıada ve TCG Ayvalık savaş gemileri ziyarete açıldı. Vatandaşlar askeri gemileri mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında bilgi edindi. Gemi ziyaretinden sonra konuşan Ahmet Ermin, "Çanakkale Savaşı'nın 111'inci yılındayız. Milli Savunma Bakanlığı bize gemiyi gezme fırsatı sundu. Şanlı Türk ordumuzun bu şekilde gemilerin olması, tesisatların olmasını görmek çok güzel bir şey. Bunu deneyimlemek de çok güzel bir şey. Allah ordumuza zeval vermesin diyoruz. Şu dönemlerde en büyük bizim kurtarıcılarımız kendileri. Onlara güveniyoruz. Tabii ki de daha iyi projeleri, daha iyi gemileri de görme şansı bulmak istiyoruz" dedi.

Gezi sırasında çok heyecanlandıklarını söyleyen Yakup Serkan Barkol ise "Gerçekten donanmamızda böyle güzel gemilerin olması çok gurur verici. Öncelikle bu ruhu hissetsinler diye çocukları getirdik. İstanbul'dan geldik. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

