Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği ve Sergi

Çanakkale'de Deniz Dibi Temizliği ve Sergi
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Çanakkale'de yapılan deniz dibi temizliğinin ardından çıkarılan atıklar, çevre farkındalığı amacıyla sahilde sergilendi. Temizlik etkinliği Çanakkale Belediyesi ve üniversitelerin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Çanakkale'de deniz dibinde yapılan temizliğin ardından çıkarılan atıklar çevre farkındalığı için sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı deniz dibi temizliği yapıldı.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi işbirliğinde eski feribot iskelesinde gerçekleşen etkinlikte, dalgıçlar tarafından denizden cam ve plastik şişeler, bisiklet, cep telefonu, tekerlek ve pazar arabası gibi ürünler çıkarıldı.

Temizliğin ardından ortaya çıkarılan atıklar, çevre farkındalığı kapsamında sahilde sergilendi.

Etkinlikte açılan "Deniz Dibi Fotoğraf Sergisi" de vatandaşlar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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