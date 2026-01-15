Haberler

Çanakkale'de çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu

Güncelleme:
Çanakkale'de bir çocuk parkında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak mühimmatı incelemek üzere aldı.

ÇANAKKALE'de, bir çocuk parkında bulunan patlamamış mühimmat polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

Barbaros Mahallesi Park Sokak'taki Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda, bir kişi tarafından bugün öğle saatlerinde patlamamış askeri bir mühimmat bulundu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri parkın girişini emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra mühimmat bomba uzmanı tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

