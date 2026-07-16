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Çanakkale'de dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü

Çanakkale'de dere yatağına devrilen cipin sürücüsü öldü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir cipin dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Tunçaltan hayatını kaybetti, araçtaki bir kuzu da telef oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dere yatağına devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Behram köyünden Paşaköy'de bulunan çiftliğine giden İbrahim Tunçaltan'ın kullandığı 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan bir kuzunun da telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
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