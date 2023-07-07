Çanakkale'de çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında Kavaklıtepe mevkiindeki 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın, Gelibolu itfaiyesi ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tarlada biçme işlemi yaparken yangını fark eden bir kişinin kullandığı biçerdöver devrildi. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.