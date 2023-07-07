Çanakkale'de çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında Kavaklıtepe mevkiindeki 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangın, Gelibolu itfaiyesi ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tarlada biçme işlemi yaparken yangını fark eden bir kişinin kullandığı biçerdöver devrildi. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Kavaklıtepe mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi.
Bir helikopter, Gelibolu itfaiyesi ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın kısa süre sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olayda, 50 dönümlük buğday tarlasında zarar oluştu
Tarlada biçme işlemi yaparken yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalışan bir kişinin kullandığı biçerdöver devrildi.
Olay yerine gelen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yetkililerden bilgi aldı.