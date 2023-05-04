Çanakkale'de bir kadının öldüğü trafik kazası anı güvenlik kamerasında
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kadının öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kadının öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Tugay Işıldak'ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobilin 1 Mayıs'ta Troya Tüneli'nde Lütfi Erken idaresindeki 22 ACF 126 plakalı çekiciye arkadan çarpması sonucu otomobildeki sürücünün eşi Esra Işıldak'ın öldüğü, Erken'in de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.
Görüntülerde, otomobilin çekiciye çarpma anı yer aldı.
Kazada Esra Işıldak ölmüş, yaralanan Lütfi Erken ise Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel