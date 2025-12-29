Çanakkale'de 9 papağan ele geçirildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan denetimlerde belgeleri bulunmayan 2 Cennet Papağanı, 1 Monk Papağanı ve 6 Sultan Papağanı ele geçirdi. İlgili kişiye idari para cezası uygulandı.
DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde belgeleri bulunmayan farklı türlerde 9 papağan ele geçirildiğini duyurdu.
DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Çanakkale'nin Biga ilçesinde DKMP ekiplerince yapılan denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan farklı türlerde 9 papağan ele geçirildi. 2 adet Cennet Papağanı, 1 adet Monk Papağanı ve 6 adet Sultan Papağanı'na el konulurken, ilgili kişiye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel