Çanakkale'de Ayvacık Depremleri Değerlendirildi

Çanakkale'de Ayvacık Depremleri Değerlendirildi
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Çanakkale'de 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda hasar tespiti, hukuki süreçler ve afet konutları gibi konular ele alındı.

Çanakkale'de 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık depremleri sonrası yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2017 ve 2019'da meydana gelen Ayvacık merkezli depremleri sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılıp, depremlerin ardından gerçekleştirilen hasar tespiti, hak sahipliği, afet konutları, yıkım ve enkaz kaldırma ile hukuki süreç konuları değerlendirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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