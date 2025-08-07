Çanakkale'de Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'de kent merkezindeki bir arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, barakaların yer aldığı arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
