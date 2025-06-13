Çanakkale'de Anız Yangınlarına Karşı Biçerdöver Kontrolleri Başlatıldı

Çanakkale'de Anız Yangınlarına Karşı Biçerdöver Kontrolleri Başlatıldı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anız yangınlarını önlemek amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerle hasat makinelerinin kontrolü yapılarak yangınların ve dane kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anız yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Çanakkale Valiliğinin 2025 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Anız Yangınlarının Önlenmesiyle İlgili Valilik tebliğleri doğrultusunda Eceabat ve 12 köyünde hasat makinaları kontrolleri yapılıyor.

Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerle anız yangınları ve dane kayıplarının önlenmesi planlanıyor.

Hasat harman ve balya makinelerine yönelik Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma denetlemede bulunabilecek.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
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