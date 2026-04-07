Çanakkale'de 73 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedaviye alındı

Çanakkale'deki bir yurtta kalan 73 üniversite öğrencisi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, rahatsızlanma nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kerime Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 73 öğrenci, sağlık kuruluşlarına başvurdu. Öğrencilerden 66'sı Çanakkale Araştırma Hastanesi'nde, 7'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin neden rahatsızlandığının tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
