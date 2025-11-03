Çanakkale'de 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
"TCSG-28" ve "KB-103" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 17'si çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel