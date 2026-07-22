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Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik ekiplerinin Eceabat açıklarında düzenlediği operasyonda Yemen, İran, Sudan, Mısır ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla İran ve Azerbaycan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 36 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi. Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Marmara Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Botları "TCSG-16", "TCSG-908" ve "KB-44" tarafından bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda durdurulan fiber teknede Yemen, İran, Sudan, Mısır ve Irak uyruklu 1'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla İran ve Azerbaycan uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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