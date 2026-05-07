Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de sahil güvenlik ekipleri, mobil radar ile tespit edilen lastik bottan 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler arasında 12 çocuk bulunuyor. Ayrıca, göçmen kaçakçılığından bir şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-7", Ezine açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

Harekete geçen sahil güvenlik gemisi "TCSG-66" ile "KB-74" ve "TCSG-23" botlarında görevli ekipler, Afganistan ve Sudan uyruklu 12'si çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Ekiplerin, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan müşterek takip kapsamında, karada göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay
