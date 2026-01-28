Haberler

Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 27 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince 27 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışması kapsamında, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
TikTok'un hiç konuşmayan fenomeninden 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Tek kelime dahi etmeden köşeyi döndü! Ünlü fenomenden rekor anlaşma
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu