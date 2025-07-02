Çanakkale'de 21 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de 21 Kaçak Yapı Yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valiliği, kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde toplam 21 yapının yıkıldığını duyurdu.

Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi sorumluluğunda kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay 21 kaçak yapının yıkıldığını duyurdu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen ay Lapseki ilçesinde 1, Ayvacık ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 21 yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan ayrılan Giovanni van Bronckhorst, dünya devine imza attı

Süper Lig'den kovar gibi gönderilmişti! Dünya devine imza attı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi! Doktor tavsiye etti
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.