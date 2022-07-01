Çanakkale'de 20 ton saman yüklü tır yandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'dan yüklenen 20 ton samanı İzmir'e götürmek üzere yola çıkan Hakan Gonca yönetimindeki 35 ATS 605 plakalı tır, Küçükkuyu beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın arka kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, tırı belde dışına çıkarıp durdurarak itfaiyeyi aradı. Küçükkuyu Belediyesine bağlı ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangının büyümesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir ve Ayvacık belediyelerinden itfaiye personeli de sevk edildi. Alevler, ekiplerin çabaları sonucu yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Olay nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolunda duran ulaşım, temizleme çalışmasının ardından yeniden sağlanmaya başlandı. Tırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Hanife Erdinç - Güncel Küçükkuyu Çanakkale Tekirdağ Güncel Haberler

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