Çanakkale'de 19 Mayıs coşkusu

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalkan, "Bugün bir milletin 'Bitti' denilen yerden yeniden ayağa kalkışının, prangaları parçalayıp bağımsızlığa yürüyüşünün 107'nci yıldönümüdür. Bugün Samsun'da yakılan o ilk meşalenin sıcaklığını hala yüreğimizde hissettiğimiz umudun, inancın, gençliğin günüdür. Bizler bugün burada sadece bir anma törenine değil, aynı zamanda bir bayramın coşkusu etrafında kenetlenmiş durumdayız. 19 Mayıs bir milletin çocuklarına ve gençlerine duyduğu güvenin dünyadaki en eşsiz tescilidir. Bizim için bu bayram durmamaktır, yorulmamaktır ve her sabah daima güçlü Türkiye idealine uyanmaktır. Şunu unutmayalım ki, Samsun ufkunda doğan o bayram güneşi, enerjisini Çanakkale'nin geçilmez siperlerinden almıştır. Bu toprakların evlatları 1915'te gösterdikleri o sarsılmaz iradeyi 19 Mayıs ruhuyla birleştirerek bizlere bu hür vatanı ve bu muhteşem bayramı armağan etmiştir" dedi.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Törene ve yürüyüşe; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 107'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,

