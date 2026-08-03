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Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale'de 16 Kaçak Yapı Yıkıldı
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Çanakkale'de kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içinde Lapseki ve Biga ilçelerinde toplam 16 kaçak bina yıkıldı. Kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamuya ait alanlar ve tarım arazilerinde mevzuata aykırı inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlemlerin tavizsiz sürdürüleceği bildirildi.

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 16 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamında, temmuz ayı içinde Lapseki ve Biga ilçelerinde toplam 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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