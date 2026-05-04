Çanakkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı

Çanakkale'de il merkezi ve Ayvacık ilçesinde toplam 15 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik koordinasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, nisan ayında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Ayvacık'ta 7, il merkezinde 8 adet olmak üzere toplam 15 adet kaçak yapının yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

İl genelinde kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlar ile tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
