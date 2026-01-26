Çanakkale'de 15 firari hükümlü yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası 15 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 12-18 Ocak'ta 59 bin 474 kişi ve 47 bin 924 araç sorgusu yapıldı, 104 aranan şahıs ve 15 araç yakalandı.

JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan 35 şüphelinin ifadesi alındı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.