Çanakkale'de 124 yıl sonra kabrine ulaşılan Necip Paşa anıldı

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 124 yıl sonra kabrine ulaşılan Necip Paşa, mezarı başında anıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde Necip Paşa'nın mezarı Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Cahidi Sultan Camii haziresinde tespit edildi. Çanakkale kent tarihi için önemli isimlerden biri olan Necip Paşa'nın 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybettiği mezar taşı üzerindeki ifadelerden anlaşıldı. Necip Paşa Camii, Necip Paşa'nın vasiyeti üzerine eşi tarafından yaptırıldı. 1902 yılında yaptırılan caminin günümüzde halen ayakta olduğu belirtildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in katıldığı anma programında Necip Paşa'nın kabri başında dua edildi.

'MEZAR YERİNİ TESPİT ETTİĞİMİZDE ÇOK HEYECANLANDIK'

Necip Paşa'nın mezarına ulaşılmasına ilişkin konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Necip Paşa'mız Çanakkale'mizin tarihi şahsiyetlerinden devlet adamı ve asker. Tarihi Alan Başkanlığı olarak mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Bugün 3 aylarımızın başladığı günde Necip Paşa Camii'mizin cemaati ile birlikte Necip Paşa'nın kabri başında dua ettik ve hayırla yad ettik. Necip Paşa aynı zamanda Çanakkale Boğazı'na muhafızlık yapmıştır. Çanakkale'yi geçilmez yapan şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun" dedi.

