Haberler

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yapılan İhbarların Yarısı Asılsız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valiliği, 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 369 bin 332 ihbardan 195 bin 653'ünün asılsız olduğunu açıkladı. Asılsız çağrıların, ekiplerin acil durumlara müdahale süresini uzattığına dikkat çekildi.

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 369 bin 332 ihbarın 195 bin 653'ünün asılsız olduğu bildirildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, 369 bin 332 çağrıyı karşıladığı belirtildi.

Bu çağrıların 173 bin 679'unun gerçek çağrı olduğunu ve ilgili birimlere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çağrılardan 195 bin 653'ü asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98'i asılsız ve gereksizdir. Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Liverpool'u ezdi, Mourinho'yu eski takımı dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları
Boğazın en pahalısı Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

Boğazın en pahalısı satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.