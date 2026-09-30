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Çanakkale Bozcaada açıklarında sürüklenen gırgır teknesi 55 personelle kurtarıldı

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Çanakkale Bozcaada açıklarında sürüklenen gırgır teknesi 55 personelle kurtarıldı
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Bozcaada açıklarında fırtına ve şiddetli akıntı nedeniyle sürüklenen 'Koçoğulları 3' isimli gırgır teknesi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. İki gemi, 55 personel ve 4 yardım botuyla saatlerce süren çalışmanın ardından tekne Geyikli Yeni İskelesi'ne getirildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, kuvvetli akıntı ve fırtına nedeniyle sürüklenen gırgır teknesi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak iskeleye getirildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Bozcaada açıklarında meydana geldi. 'Koçoğulları 3' isimli gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, denize bıraktıkları ağılarını çekmek istedi. Ancak aniden bastıran fırtına ve şiddetli akıntı nedeniyle ağlar denizden toplanamadı ve tekne sürüklenmeye başladı. Tehlikeyi fark eden bölgedeki 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesindeki balıkçılar, zaman kaybetmeden yardıma koştu. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı ve aynı zamanda Çalı Balıkçılık'ın kaptanı olan Naci Karabiber liderliğinde kurtarma çalışması başlatıldı.

'2 GEMİ VE 55 PERSONELLE SAATLERCE MÜCADELE ETTİK'

Yaşanan zorlu anları anlatan Naci Karabiber, "Bozcaada sahiline doğru sürüklenen tekneyi görünce hemen harekete geçtik. İki gemide bulunan toplam 55 personel ve 4 yardım botu ile saatler süren yoğun bir çalışmanın ardından tekneyi ve ağları kurtardık. Ardından emniyetli bir şekilde Geyikli Yeni İskelesi'ne getirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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