Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gemi kaptanları telsizle uyarılarak, gemiler demir bölgelerinde bekletildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 00.25 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
