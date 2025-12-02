Haberler

Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden olarak saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak kapatıldı. Gemi kaptanları telsizle uyarıldı ve gemiler bekletildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.30 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

