Haberler

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesiyle çift yönlü olarak yeniden başladı. Feribot seferleri de normal seyrine döndü.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesiyle gemi trafiği normale döndü.

Öte yandan, sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de normal seyriyle yapılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi

Ünlü oyuncu, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim