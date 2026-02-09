Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Haberler

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle durdurulan transit gemi trafiği, sisin etkisinin azalmasının ardından çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, saat 09.23 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel



