Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle feribot saatlerinde değişiklik yapıldı
Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle feribot sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, seferlerin yeni saatlerini duyurdu.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, feribot seferlerinin Çanakkale-Kilitbahir hattında Kilitbahir'den tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edeceği duyuruldu.
Seferlerin, Çanakkale-Eceabat hattında Çanakkale'den tek saatlerde, Eceabat'tan çift saatlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin ise saatsiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.