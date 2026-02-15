Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle feribot saatlerinde değişiklik yapıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, feribot seferlerinin Çanakkale-Kilitbahir hattında Kilitbahir'den tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edeceği duyuruldu.

Seferlerin, Çanakkale-Eceabat hattında Çanakkale'den tek saatlerde, Eceabat'tan çift saatlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerin ise saatsiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.