Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Gemi Trafik Hizmetleri, durumun 00.25 itibarıyla geçerli olduğunu açıkladı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
