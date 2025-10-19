Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Eceabat Limanı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 10 metre boyundaki teknede Kilye Koyu önlerinde makine arızası meydana geldi.
İçinde 2 kişi bulunan tekne, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahsiliye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Eceabat Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel