Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Nara Burnu açıklarında makina arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı ve Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İçinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin makina arızası nedeniyle Nara Burnu açıklarında sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

Tekne yedeklenerek, Eceabat'a yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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