Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Nara Burnu açıklarında makina arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı ve Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin makina arızası nedeniyle Nara Burnu açıklarında sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Eceabat'a yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel