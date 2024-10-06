Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen 24 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde bulunan 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 24 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Kumkale önlerinde sürüklendi.

Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

İçinde 2 kişi bulunan tekne, bota yedeklenerek, Karanlık Liman'da emniyet altına alındı.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel

Çanakkale Boğazı Denizcilik Olaylar 3-sayfa Güncel Yaşam

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title