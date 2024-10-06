Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen 24 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde bulunan 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 24 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Kumkale önlerinde sürüklendi.
Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
İçinde 2 kişi bulunan tekne, bota yedeklenerek, Karanlık Liman'da emniyet altına alındı.