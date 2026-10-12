Haberler

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, 2 kişiyle Eceabat'a yanaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, 2 kişiyle Eceabat'a yanaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde 17 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklendi. İçindeki 2 kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne ait KIYEM-6 botu, tekneyi yedekleyerek Eceabat'a yanaştırdı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, Nara Burnu önlerinde, 17 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Eceabat mevkisine yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu

Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
İmamoğlu davasında sanık, imar için 12 milyon 500 bin lira çek verdiğini söyledi

Dudak uçuklatan rüşvet ağını itiraf etti: Lanet ederek tamam dedim
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

Kötü haberi verdi! Milyonlar isyan etti
Bir zamanlar terörle anılıyordu! Orası artık dağcıların yeni rotası

Bir zamanlar terörle anılıyordu! Artık onların yeni rotası
Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

Ünlü türkücü nişanlandı, paylaştığı fotoğrafı gören tanıyamadı