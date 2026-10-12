Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, 2 kişiyle Eceabat'a yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, 2 kişiyle Eceabat'a yanaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde 17 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklendi. İçindeki 2 kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne ait KIYEM-6 botu, tekneyi yedekleyerek Eceabat'a yanaştırdı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, Nara Burnu önlerinde, 17 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Eceabat mevkisine yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı