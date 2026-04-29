Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Oluşan Ham Petrol Yüklü Tanker Kurtarıldı

(ÇANAKKALE) Sabah saatlerinde makine arızası oluşan ham petrol yüklü Zephyr Prosper isimli tankerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri tarafından kurtarıldığı ve Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği açıklandı.

Seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası oluşan Zephyr Prosper isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-18, Kurtarma-19 ve Kurtarma-20 römorkörleri tarafından müdahale edilerek, boğazda gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.

KEGM sosyal medya hesabından yaklaşık 7 saat sonra yapılan açıklamaya göre ham petrol tankeri Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; kılavuz kaptan ve 3 römorkörün refakatinde Kurtarma-10 römorkörünün yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

