Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan 'YANGZE VENUS' adlı kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 137 metre boyundaki "YANGZE VENUS" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Karabiga'dan İtalya'ya seyir halindeyken Gelibolu'ya 17 mil mesafede Şarköy açıklarında makine arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-19 römorkörünce yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA
