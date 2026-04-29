Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ AÇILDI

Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde yaşanan makine arızası nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu için boğaz trafiği çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine saat 09.45'te kapatıldı. Kurtarma operasyonu nedeniyle durdurulan boğaz trafiği güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişlerine saat 11.10'da tekrar açıldı. Boğaz trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak ise saat 15.30'da açılacağı bildirildi.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı