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BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan boğaz trafiği saat 19.30 itibariyle 7 saat sonra normale döndü.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı