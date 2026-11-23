Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle kapatılan trafik 7 saat sonra normale döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan boğaz trafiği, saat 19.30 itibarıyla 7 saat sonra normale döndü. Kapanmanın sona ermesiyle boğazda trafik yeniden işlemeye başladı.
BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan boğaz trafiği saat 19.30 itibariyle 7 saat sonra normale döndü.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı