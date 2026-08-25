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Çanakkale'de arızalı tanker güvenli bölgeye demirletildi

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Çanakkale Boğazı'nda dümeninde arıza meydana gelen boş ham petrol tankeri, güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda dümeninde arıza meydana gelen boş ham petrol tankeri, güvenli bölgeye demirletildi.

Yalova'dan Ege Denizi'ne seyir halinde olan 251 metre uzunluğundaki "Front Altair" adlı boş ham petrol tankerinin Kepez açıklarında dümeninde arıza meydana geldi.

Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-12", "Kurtarma-16" römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

Kaynak: AA
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