Çanakkale Boğazı'nda Dalgıç Pis Su Akıntısını Kaydetti

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı'nda yaptığı dalış sırasında 12-13 metre derinlikte pis su akıtıldığını fark etti ve bu anları su altı kamerasıyla kaydetti.

ÇANAKKALE Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan dalgıç Müjdat Turan, yaklaşık 12-13 metre derinlikte denize pis su akıtıldığını gördü. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, denize pis su akıtıldığını fark etti. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti. Turan, yaklaşık 1 hafta önce zıpkınla balık avı için bölgeye dalış gerçekleştirdiğini belirtip, "Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım. Umarım yetkililer bu konuda önlem alır" dedi.

