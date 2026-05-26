Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 23 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na çekildi. İçinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 23 metrelik teknenin makineleri, Lapseki ilçesinin Zincirbozan mevkisi önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.