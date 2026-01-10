Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 7 metrelik teknenin makineleri, Eceabat önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 1 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel