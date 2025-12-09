Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Aliağa'dan Kocaeli'ye giden 'ORITA' isimli kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle güvenli bir bölgeye demirletildi.
Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan "ORITA" adlı 132 metre boyundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-18" römorkörü refakatinde, "Kurtarma-20" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel