Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri de iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale'de fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 10.30 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
