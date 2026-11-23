Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü deniz trafiğine kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı, saat 12.20 sıralarında çift yönlü trafiğe kapatıldı. Fırtına Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
ÇANAKKALE BOĞAZI, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği, saat 12.20 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı