Çanakkale Biga'da Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Değirmencik ve Kemer köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.