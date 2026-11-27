Çanakkale Bayramiç'te kaçakçılık operasyonunda 1062 litre kaçak alkol ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 17-24 Kasım'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın şüphelinin adresinde yaptığı aramada 1062 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Kasım'da Bayramiç'te kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Ekiplerin şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1062 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA