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Çanakkale Bayramiç'te eski eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi Famettin Uyar tarafından bıçakla ağır yaralanan Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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