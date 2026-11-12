Çanakkale Bayramiç'te eski eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü

Çanakkale Bayramiç'te eski eşinin bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi Famettin Uyar tarafından bıçakla ağır yaralanan Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı