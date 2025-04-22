Çanakkale Bando Takımı, 23 Nisan İçin Balıklıçeşme İlkokulu'nda Konser Verdi

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Biga'nın Balıklıçeşme köyündeki ilkokulda konser verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Balıklıçeşme İlkokulu'nda Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Korkmazyiğit'in şefliğini yaptığı konserde, günün anlam ve önemini anlatan marş, türkü ve çeşitli şarkılardan oluşan repertuvar seslendirildi.

Çocukların öğretmenler ve velilerle Türk bayraklarını sallayıp eşlik ettiği konsere Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığını temsilen Deniz Albay Bülent Pehlivan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen katıldı.